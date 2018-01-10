Установлен новый мировой рекорд по дрифту – ВИДЕО

2018-01-10 09:51 | www.oxu.az | 6

Команда профессиональных гонщиков на BMW M5 обновила мировой рекорд по продолжительности дрифта.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте немецкого автоконцерна.

Седан проехал 374 километра за восемь часов без остановок на дозаправку по треку в Южной Каролине в США.

При этом для установления рекорда можно было останавливаться для заливки топлива. Но в BMW решили, что это слишком просто, и продумали систему заправки прямо на ходу, ориентируясь на ту, которую используют военные пилоты. Специальный клапан и подсоединяющийся к нему шланг способны перекачивать до 70 литров бензина за 50 секунд.

Видео заезда доступно на YouTube.

Э.А.

