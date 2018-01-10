От армянского гражданства отказалось более 15 тысяч человек

2018-01-10 09:36 | www.trend.az | 6

Число людей, отказавшихся от гражданства Армени, резко возросло. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу паспортно-визового департамента полиции Армении.

По данным ведомства, в 2017 году 3823 гражданина подали заявления об отказе от армянского гражданства.

Таким образом, в 2012 году было получено 968 заявлений, в 2013 году - 1461, в 2014 году - 2407, в 2015 году - 2487, в 2016 году - 3863, а по данным на первое декабря 2017 года - 3823 заявления. То есть, начиная с 2012 года до 2017 года, 15 000 жителей Армении отказались от гражданства.