Президент Турции и лидер оппозиции обсудят детали президентских выборов

2018-01-10 09:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели обсудят детали президентских выборов, пишут в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщению СМИ, встреча Эрдогана и Бахчели состоится 10 января 2018 года в 16:00 по местному времени.

Отметим, что ранее лидер MHP Бахчели отметил, что MHP поддержит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2019 году.

В ответ на заявления Бахчели президент Турции выразил готовность обсудить с ним любые темы.

Отметим, что в 2019 году в Турции пройдут президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году пройдут в один день.