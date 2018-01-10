У 14074 желающих вступить в брак обнаружена талассемия, у 1333 – сифилис, у 282 - СПИД

2018-01-10 10:10 | www.apa.az | 6

Со времени внедрения в Азербайджане обязательного медицинского обследования желающих вступить в брак, за период 1 июня 2015 – 31 декабря 2017 г. было обследовано 354 284 человека.

Как сообщила АПА директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Зохра Алимирзоева , 14074 среди обследованных являются носителями талассемии, 1333 заражены сифилисом, у 282 человек обнаружен СПИД.

По ее словам, 131 пара является носителями талассемии.

Директор отметила, что в течение 2017 года было обследовано 135 990 человек: «3891 из них являются носителями талассемии, у 119 человек обнаружен СПИД. Число пар, являющихся носителями талассемии, составило 14».