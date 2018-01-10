Президент Казахстана совершит официальный визит в США

2018-01-10 10:12 | www.apa.az | 6

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«16-18 января текущего года состоится официальный визит президента Республики Казахстан в Соединенные Штаты Америки», - говорится в сообщении на официальном сайте президента Казахстана.

По данным пресс-службы, "предполагаются встречи с президентом США Дональдом Трампом, представителями официальных и деловых кругов США».

«В рамках визита глава государства примет участие в заседании Совета безопасности ООН», - отмечается в сообщении.

Ранее МИД Казахстана сообщал, что тематические дебаты на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством президента Казахстана намечены в СБ ООН на 18 января.