Президент Южной Кореи заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном

2018-01-10 10:23 | www.apa.az | 5

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но «лишь при определенных условиях».

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА новости, по информации агентства Ренхап соответствующие заявление было сделано в среду в ходе ежегодной пресс-конференции южнокорейского лидера.

Напомним, летом прошлого года во время выступления в Берлине Мун Чжэ Ин заявил, что контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном необходим, и встреча на высшем уровне состоится при условии, если она послужит снятию напряженности и конфронтации.

Встречи лидеров двух корейских государств проходили дважды - в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире - отце нынешнего руководителя страны. Встреча в 2007 году на данный момент остается последней.