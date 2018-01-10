Полный список уволенных сотрудников Минналогов – ОБНОВЛЕНО

2018-01-10 10:33 | www.oxu.az | 5
Новый министр налогов Микаил Джаббаров снял с должностей 64 сотрудников министерства.
Oxu.Az со ссылкой на Report представляет полный список уволенных:
1) Эфендиев Рагим Вейс оглы – советник министра
2) Сейфуллаев Гюдрет Векиль оглы – советник министра
3) Мамедов Афлатун Масим оглы – советник министра
4) Ахмедов Ильгар Исмаил оглы – советник министра – гендиректор департамента координирования и управления
5) Абдуллаев Натиг Фаиг оглы – заместитель руководителя аппарата
6) Балагадашов Мухаммед Муслим оглы – заместитель гендиректора департамента финансов и обеспечения
7) Расул-Асл Ахмедага Гафур оглы – заместитель гендиректора департамента услуг налогоплательщикам и прозрачного налогового партнерства
8) Джафаров Насими Аскер оглы – заместитель гендиректора департамента координирования и управления
9) Абасалиев Ильхам Яшар оглы – заместитель гендиректора департамента по работе с территориальными налоговыми органами
10) Мириев Фамиль Фаиль оглы – директор управления координирования и управления департамента координирования и управления, Департамент локальных доходов при Министерстве налогов
11) Ахундов Акиф Саади оглы – заместитель гендиректора департамента
12) Вердиев Мубариз Гусейн оглы – руководитель 1-го отдела управления экономического анализа департамента
13) Байрамлы Фарид Махмуд оглы – старший государственный налоговый инспектор 1-го отделения контроля за исполнением отдела налоговых обязательств управления по работе с крупными налогоплательщиками департамента, Департамент локальных доходов города Баку при Минналогов
14) Гурбанов Рагиф Гурбан оглы – первый заместитель гендиректора департамента
15) Сулейманов Расим Рамиз оглы – заместитель гендиректора департамента
16) Рзаев Вугар Вагиф оглы - заместитель гендиректора департамента
17) Мамедзаде Ниджат Таир оглы – старший государственный налоговый инспектор 2-го отдела Апелляционного управления департамента
18) Гаджиев Турал Халил оглы – руководитель 4-го отдела Управления деклараций департамента
19) Гусейнов Азер Аскер оглы – заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающихся другой служебной деятельностью
20) Эфендиев Махмуд Сейфеддин оглы – заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающихся другой служебной деятельностью
21) Бадалов Эльдар Мюлькюм оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися финансовой, страховой и служебной деятельностью
22) Мамедов Намиг Ибиш оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися финансовой, страховой и служебной деятельностью
23) Гасымов Абульфаз Натиг оглы – руководитель 2-го отделения отдела контроля за исполнением налоговых обязательств управления по работе с налогоплательщиками, занимающимися финансовой, страховой и служебной деятельностью
24) Рзаев Хюняр Яшар оглы старший налоговый инспектор 2-го отделения отдела контроля за исполнением налоговых обязательств управления по работе с налогоплательщиками, занимающимися финансовой, страховой и служебной деятельностью
25) Амирасланов Мубариз Рахман оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися торговой деятельностью
26) Таргулиев Габиль Джафар оглы – заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися торговой деятельностью
27) Гулиев Джейхун Фираддин оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися торговой деятельностью
28) Джафаров Наиль Ислам оглы - руководитель отдела контроля за исполнением налоговых обязательств управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися торговой деятельностью
29) Гулиев Мурад Явер оглы – заместитель руководителя отдела контроля за исполнением налоговых обязательств управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися торговой деятельностью
30) Асадов Бахрам Рафиг оглы - заместитель руководителя отдела контроля за исполнением налоговых обязательств управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися торговой деятельностью
31) Мурадов Ильгар Гейдар оглы – старший государственный налоговый инспектор отдела по выполнению налогового законодательства управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
32) Джахангиров Назим Суджеддин оглы - старший государственный налоговый инспектор отдела по выполнению налогового законодательства управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
33) Аббасов Эльдар Аваз оглы – заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
34) Шахбазов Тариэль Тапдыг оглы – заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
35) Гасанзаде Эльхан Тофиг оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
36) Зейналов Рауль Сулейман оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
37) Бахшалиев Кямаледдин Меджид оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
38) Гурбанов Азер Шахвалад оглы - государственный налоговый инспектор отдела контроля за исполнением налогового законодательства управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
39) Абдуллаев Чингиз Шабан оглы - государственный налоговый инспектор отдела контроля за исполнением налоговых обязательств управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
40) Агаев Аллахверен Алигулу оглы - государственный налоговый инспектор отдела контроля за исполнением налоговых обязательств управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
41) Зейналов Фуад Мухаммед оглы - государственный налоговый инспектор отдела контроля за исполнением налоговых обязательств управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
42) Рзаев Эльчин Сиявуш оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися производственной деятельностью,
43) Полухов Фахраддин Полух оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися производственной деятельностью,
44) Гулиев Фахрад Микаил оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися производственной деятельностью,
45) Сулейманов Эльяр Салман оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися производственной деятельностью,
46) Аббасов Аббас Гошуналы оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися производственной деятельностью, Департамент по работе с малым предпринимательством города Баку при Минналогов
47) Гасымов Исрафил Мамед оглы– заместитель гендиректора департамента,
48) Абдуллаев Карамат Гасан оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью,
49) Мустафаев Заур Заки оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью,
50) Ахундов Рауф Тофиг оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
51) Ахундов Раззаг Фаттах оглы - руководитель отдела деклараций и анализа рисков управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
52) Мехдизаде Азер Адалят оглы - руководитель отдела контроля за исполнением налоговых обязательств управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися строительной деятельностью
53) Маликли Джамиль Гюльахмед оглы - заместитель директора департамента управления обслуживания налогоплательщиков и учета,
54) Гаджиев Эльшад Джаваншир оглы - заместитель директора департамента управления обслуживания налогоплательщиков и учета,
55) Асланов Фирдоуси Губад оглы - заместитель директора департамента управления обслуживания налогоплательщиков и учета,
56) Иманов Ягуб Шабан оглы - заместитель директора департамента управления обслуживания налогоплательщиков и учета,
57) Махмудов Турадж Музаффар оглы - заместитель директора департамента управления обслуживания налогоплательщиков и учета,
58) Мурадзаде Асиф Севиндик оглы - заместитель директора департамента управления обслуживания налогоплательщиков и учета,
59) Джахангиров Асиф Абульфат оглы – заместитель директора департамента управления обслуживания налогоплательщиков и учета
60) Ханмамедов Эмиль Мамед оглы - директор управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися служебной деятельностью,
61) Хубанов Равиль Зияддин оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися служебной деятельностью
62) Ахмедов Явер Зияфер оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися служебной деятельностью
63) Калантарлы Эльгюдж Асиф оглы - заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися служебной деятельностью
64) Бакиров Халей Ахмед оглы – заместитель директора управления департамента по работе с налогоплательщиками, занимающимися производственной деятельностью