Пакистан приостанавливает сотрудничество с США по линии разведслужб

2018-01-10 10:20 | www.trend.az | 5

Пакистан приостанавливает сотрудничество с Соединенными Штатами по линии военных и разведывательных служб, сообщает местная газета Dawn со ссылкой на министра обороны страны Хуррама Дастгира Хана.

"Мы приостановили широкомасштабное сотрудничество (с США — ред.) по линии военных ведомств и разведки", — сказал глава минобороны, передает ТАСС.

Как отмечает издание, об этом глава оборонного ведомства заявил, выступая в Институте Стратегических Исследований в столице страны Исламабаде. По словам Хана, США "терпят поражение в Афганистане, несмотря на затраты в размере миллиардов долларов". Министр предположил, что Вашингтон пытается использовать Пакистан в качестве "козла отпущения" за свои военные неудачи в Афганистане, отмечает Dawn.