По факту самосожжения жителя Масаллы возбуждено уголовное дело

2018-01-10 10:42 | www.apa.az | 6

В связи с попыткой самоубийства в Масаллы было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили АПА в районной Прокуратуре, вчера житель села Шерефе Рагиф Асад оглу Зейнаов совершил самосожжение. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства), ведется расследование.

Отметим, вчера Р. Зейналов совершил самосожжение, выразив тем самым протест решению суда Масаллинского района. Он был доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.

Согласно распространенной в СМИ информации, Р. Зейналов задолжал банку. Так как он не мог оплачивать долг, по ходатайству туда с его счета удерживалась вся сумма месячной зарплаты. Р. Зейналов был не согласен с этим и, облив себя бензином, совершил самосожжение.