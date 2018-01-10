Глава ИВ Низаминского района стал членом футбольного клуба – ФОТО

2018-01-10 10:48 | www.oxu.az | 7

Система Наблюдательного совета футбольного клуба «Кешля» уже давно налажена, но состав совета не был известен.

Как передает Oxu.Az, все прояснилось после первого заседания наблюдательного совета 25 декабря.

После смены главного тренера Рамиза Мамедова на украинца Юрия Максимова из Наблюдательного совета были исключены шесть человек.

В том заседании, помимо исполнительного директора «Кешля» Рамиша Велиева, нового наставника Юрия Максимова и назначенного спортивным директором Рамиза Мамедова, принимали участие шесть членов совета. Трое из них – известные в футбольных кругах люди – председатель Наблюдательного совета «Кешля», член Исполнительного комитета АФФА, президент Федерации футзала Азербайджана Заур Ахундов, бывший футбольный судья Асим Худиев и финансовый директор «Кешля» Эльмар Гафаров.

А кто же остальные? По полученной нами информации, один из них – глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов. Поселок Кешля, который представляет команда, входит в этот район. Сам Ариф Гасымов, работавший главой ИВ Сиязаньского района, родом из Нахчывана, а точнее из Шарура. То есть он должен быть знаком со своим земляком Зауром Ахундовым. Еще один член совета Рашад Гасанов тоже знакомый Заура Ахундова. Нам удалось выяснить, что он бизнесмен.

Имя последнего члена совета узнать не удалось. Асим Худиев сказал нам следующее:

«По правде говоря, на этом заседании никто ни с кем не познакомился. Поэтому я не смог узнать, что это за человек. Но, наверное, на следующих заседаниях мы получим возможность ознакомиться поближе».

Эльмар Гафаров сказал, что не помнит этого человека. Сабухи Мамедов сказал нам, что этого человека зовут Эльшан Аббасов и он тоже бизнесмен.

Сабухи Тофигоглы

