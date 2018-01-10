КНДР и Южная Корея протестировали восстановленную линию связи между военными двух стран

2018-01-10 10:38 | www.trend.az | 6

Военные Республики Корея (РК) и КНДР протестировали в среду утром восстановленную 9 января линию экстренной связи. Как сообщило министерство национальной обороны РК, проверка началась в 08:00 по местному времени и проводилось в течение пяти минут, передает ТАСС.

"Поскольку линия не работала почти два года, необходимы дополнительные наладочные работы", - отметил представитель минобороны.

Южнокорейская сторона ранее неоднократно предлагала восстановить работу горячей линии, которая предназначена главным образом для предотвращения случайных вооруженных столкновений в районе северной разграничительной линии (границы) в Желтом море.