Узбекистан ускорит процесс вступления в ВТО

2018-01-10 10:45 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Узбекистан ускорит работу по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в проекте государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

Проект предусматривает подготовку предложений по приведению законодательства Узбекистана в соответствие с нормами организации. Для этого должен быть утвержден новый состав межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросами вступления в ВТО.

Как правило, это подразумевает необходимость проведения большого количества изменений и реформ в стране.

Комплекс мер также предполагает проведение оценки результатов членства в данной организации и подготовку предложений по проведению институциональных реформ.