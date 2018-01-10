В большинстве районов Азербайджана шли дожди, выпал мокрый снег и снег

2018-01-10 10:45 | www.apa.az | 7

9 января днем на территории Азербайджана осадков в основном не было, однако с вечера 9 до утра 10 января наблюдалась нестабильная погода, на Абшеронском полуострове и в Абшеронском районе был сильный северо-западный ветер, в большинстве районов шли дожди, в отдельных местах – мокрый снег и снег.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Гусаре – 11, Губе – 10, Шабране – 5, Сарыбаше, Астаре, Алтыагадже – 4, Хыналыге – 3, Шахдаге, Халтане – 2, Маразе, Балакане, Гейтепе, Лерике, Кишчае – 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове: Сумгаит, Бина, Пираллахы, Забрат – 1 мм.

Высота снежного покрова в Гырызе – 13, Шахдаге – 12, Губе, Хыналыге – 10, Гусаре – 8, Алтыагадже – 7, Сарыбаше (Гах) – 6, Халтане – 4, Рваруде, Лерике – 2, Маразе, Шабране – 1 см, в горных районах Губы – 4-13 см.