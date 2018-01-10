Скончался внук Ахмед бека Агаоглу

2018-01-10 10:48 | www.apa.az | 7

Скончался известный писатель и переводчик, внук Ахмед бека Агаоглу Текташ Агаоглу.

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкие СМИ, Т.Агаоглу скончался 9 января в одной из стамбульских клиник. Ему было 84 года.

Текташ Агаоглу родился в 1934 году в Стамбуле. Закончил юридический факультет Оксфордского университета. Является автором переводом произведений Достоевского, Шолохова и Ремарка. В 1973 году Агаоглу был арестован за перевод произведений К.Маркса и Ф.Энгельса.

В 80-х годах Текташ Агаоглу был вынужден жить в Швейцарии. Писатель и переводчик занимал различные должности в ряде популярных турецких газет и журналов. Некоторое время он работал редактором на радио ВВС.