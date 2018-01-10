Скончался актер Михаил Державин

2018-01-10 10:53 | www.trend.az | 7

Народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин скончался в возрасте 81 года, передает РИА Новости.

"После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин", — сказал представитель театра.

Михаил Державин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Получил несколько орденов, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.