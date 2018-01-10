Главную автомагистраль Туркменистана назовут в честь "Великого Шелкового пути"

2018-01-10 10:53 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки по столице затронул вопрос строительства высокоскоростной автомобильной дороги Туркменабат-Туркменбаши, сообщает в среду местный телеканал Алтын Асыр.

Глава государства выдвинул предложение дать имя трассе, пролегающей от Амуля (реки Аму-дарья) до Хазара (Каспийского моря) - "Великий Шёлковый путь", сказано в информации.

Эта инициатива является реальным результатом практической реализации резолюций о роли транспортных и транзитных коридоров, принятых Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана, соответственно, в декабре 2014 и 2015 годов, отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Через Туркменистан проходил "Великий Шелковый путь", здесь богатая народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные археологические памятники - в том числе, включенные в список ЮНЕСКО "Всемирное культурное наследие" Древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или, к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний Дехистан. В начале года Меджлис (парламента) Туркменистана пятого созыва принял проекта закона «О транспортной безопасности».