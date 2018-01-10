В Губе выпал снег высотой 13 см

2018-01-10 11:00 | www.oxu.az | 7

Днем 9 января на территории страны осадков не наблюдалось, однако с вечера 9 по утро 10 января погода была нестабильной, в некоторых районах, на Абшеронском полуострове и в Абшеронском приморском районе преобладал сильный северо-западный ветер, во многих районах прошли дожди, в отдельных местах выпал мокрый снег, снег.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, количество выпавших осадков в Гусаре составило 11 мм, Губе - 10, Шабране - 5, Сарыбаше, Астаре, Алтыагадже - 4, Хыналыге - 3, Шахдаге, Халтане -2, Мерезе, Балакяне, Гёйтепе, Лерике, Кишчае - 1, в Баку и на Абшеронском полуострове: Сумгайыте, Бине, Пираллахы, Забрате - 1 мм.

Высота снежного покрова в Грызе составила 13 см, Шахдаге - 12, Хыналыге -10, Гусаре - 8, Алтыагадже - 7, Сарыбаше (Гах) - 6, Халтане - 4, Рваруде, Лерике - 2, Мерезе, Шабране - 1, в горных районах Губы - 4-13 см.