«Выросший» на 9 сантиметров японец признался в ошибке – ОБНОВЛЕНО

2018-01-10 11:10 | www.oxu.az | 7

Японский астронавт Норисигэ Канаи, который ранее сообщил, что вырос в космосе на девять сантиметров за три недели, признался, что произошла ошибка в измерениях. Ее помог обнаружить российский коллега на Международной космической станции (МКС).

Как передает Oxu.Az, об этом он написал в своем Twitter.

«Российский командир [командир экспедиции Антон Шкаплеров] сказал, что девять сантиметров — это слишком много. Я сам провел измерения, и оказалось, что мой рост составляет 182 сантиметра — это всего на два больше, чем на земле», — написал японец.

Канаи извинился за фейковую новость и отметил, что не чувствует болей в спине, которые должны были возникнуть при расширении зазоров между костями позвоночника. «Теперь я спокоен — смогу уместиться на сидении "Союза"», — добавил он.

О необычно большом увеличении роста Канаи объявил 9 января. По словам японца, он прошел медицинское обследование, где были измерены физические параметры его тела.

22:12

Астронавт JAXA Норишиге Канаи написал в своем Твиттере, что за три недели в космосе вырос на 9 см.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Газета.Ru.

«Я немного беспокоюсь, влезу ли я теперь в кресло «Союза», - пошутил астронавт.

Он отметил, что стал выше впервые со школьного возраста за три недели пребывания в космосе.

A.M.

