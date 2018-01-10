Стоимость биткоина снижается на фоне внимания к новым криптовалютам

2018-01-10 10:58 | www.trend.az | 7

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет, так как интерес инвесторов все больше вызывают новые виртуальные монеты, следует из данных торгов, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин подешевел на 6,76%, до 14,3 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 7,65%, до 14,1 тысячи долларов, на GDAX — на 7,46%, до 14,1 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, высчитывающего среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах, биткоин дешевел на 2,58%, до 14,06 тысячи долларов.

В последнее время инвесторы все больше обращают внимание на новые криптовалюты с ограниченными сферами применения. Так, интерес участников рынка привлекло заявление американской компании-производителя фотооборудования Kodak о запуске криптовалюты для фотографов KodakCoin и собственной блокчейн-платформы. Акции компании после этого подорожали на 119% по итогам торгов вторника, а на предторгах среды продолжают подниматься в цене на 46%.

Кроме того, Dentacoin — криптовалюта, предназначенная для использования в стоматологической индустрии — в понедельник достигла общей капитализации в 2,3 миллиарда долларов, согласно данным CoinMarketCap. Таким образом, капитализация криптовалюты с начала января увеличилась примерно в 15 раз.