ВБ прогнозирует ускорение темпов экономического роста Азербайджана в 2018-2020 годах до 2,6%

2018-01-10 11:19 | www.apa.az | 6

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует ускорение темпов экономического роста Азербайджана в 2018-2020 годах до 2,6%.

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно отчету ВБ Global Economic Prospects, в 2018 году рост ВВП Азербайджана составит 0,9%, в 2019 году – 1,5%. «Спад в экономике Азербайджана продолжался в 2017 году, хотя и более медленными темпами, чем в 2016 году. Экономика ощущает последствия падения цен на нефть на мировых рынках в 2014-2016 годах, проблемы в банковском секторе. Однако отмечаются признаки роста ненефтяного сектора и увеличения инвестиций», - отмечается в обзоре.