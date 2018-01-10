Производство хлопка в Азербайджане выросло более чем вдвое

2018-01-10 11:09 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - По данным на девятое января в Азербайджане были собраны 207,16 тысячи тонн хлопка, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственный комитет по статистике.

Для сравнения: на девятое января прошлого года были собраны 88,6 тысячи тонн хлопка.

В отчетный период наибольшее количество хлопка было собрано в Саатлинском районе: с посевной площади в 17,22 тысячи гектаров были собраны 25,75 тысячи тонн хлопка.

Всего в текущем году хлопком было засеяно 136,41 тысячи гектаров, что в 2,7 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.