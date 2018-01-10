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Производство хлопка в Азербайджане выросло более чем вдвое

2018-01-10 11:09 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - По данным на девятое января в Азербайджане были собраны 207,16 тысячи тонн хлопка, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственный комитет по статистике.

Для сравнения: на девятое января прошлого года были собраны 88,6 тысячи тонн хлопка.

В отчетный период наибольшее количество хлопка было собрано в Саатлинском районе: с посевной площади в 17,22 тысячи гектаров были собраны 25,75 тысячи тонн хлопка.

Всего в текущем году хлопком было засеяно 136,41 тысячи гектаров, что в 2,7 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.

Районы

Посевная площадь в гектарах

Урожай в тоннах

2017 год

2016 год

В 2017 году по отношению к 2016

По состоянию на 9 января 2018 года

По состоянию на 9 января 2017 года

В 2018 году по отношению к 2017

Всего по республике

136413,2

51369,0

2,7 раза

207155,66

88596,85

2,3 раза

Агджабединский

9550,0

3711,0

2,6 раза

20436,03

8704,35

2,3 раза

Агдамский

3005,0

390,0

7,7 раза

6178,69

833,00

7,4 раза

Агдашский

3000,0

1154,0

2,6 раза

3697,34

1311,20

2,8 раза

Агсуинский

2500,8

1104,0

2,3 раза

2762,63

1027,60

2,7 раза

Бейлаганский

8550,0

4035,0

2,1 раза

15696,53

7810,00

2,0 раза

Бардинский

8518,5

2749,0

3,1 раза

22383,69

6859,70

3,3 раза

Билясуварский

11351,8

5736,0

2,0 раза

24762,05

12024,10

2,1 раза

Джалилабадский

500,0

426,0

117,4 %

1000,35

650,10

1,5 раза

Физулинский

2050,0

505,0

4,1 раза

2126,38

516,60

4,1 раза

Геранбойский

5000,0

2024,0

2,5 раза

6953,00

3573,00

1,9 раза

Гёйчайский

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