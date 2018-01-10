Производство хлопка в Азербайджане выросло более чем вдвое

2018-01-10 11:09 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - По данным на девятое января в Азербайджане были собраны 207,16 тысячи тонн хлопка, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственный комитет по статистике.
Для сравнения: на девятое января прошлого года были собраны 88,6 тысячи тонн хлопка.
В отчетный период наибольшее количество хлопка было собрано в Саатлинском районе: с посевной площади в 17,22 тысячи гектаров были собраны 25,75 тысячи тонн хлопка.
Всего в текущем году хлопком было засеяно 136,41 тысячи гектаров, что в 2,7 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.
|
Районы
|
Посевная площадь в гектарах
|
Урожай в тоннах
|
2017 год
|
2016 год
|
В 2017 году по отношению к 2016
|
По состоянию на 9 января 2018 года
|
По состоянию на 9 января 2017 года
|
В 2018 году по отношению к 2017
|
Всего по республике
|
136413,2
|
51369,0
|
2,7 раза
|
207155,66
|
88596,85
|
2,3 раза
|
Агджабединский
|
9550,0
|
3711,0
|
2,6 раза
|
20436,03
|
8704,35
|
2,3 раза
|
Агдамский
|
3005,0
|
390,0
|
7,7 раза
|
6178,69
|
833,00
|
7,4 раза
|
Агдашский
|
3000,0
|
1154,0
|
2,6 раза
|
3697,34
|
1311,20
|
2,8 раза
|
Агсуинский
|
2500,8
|
1104,0
|
2,3 раза
|
2762,63
|
1027,60
|
2,7 раза
|
Бейлаганский
|
8550,0
|
4035,0
|
2,1 раза
|
15696,53
|
7810,00
|
2,0 раза
|
Бардинский
|
8518,5
|
2749,0
|
3,1 раза
|
22383,69
|
6859,70
|
3,3 раза
|
Билясуварский
|
11351,8
|
5736,0
|
2,0 раза
|
24762,05
|
12024,10
|
2,1 раза
|
Джалилабадский
|
500,0
|
426,0
|
117,4 %
|
1000,35
|
650,10
|
1,5 раза
|
Физулинский
|
2050,0
|
505,0
|
4,1 раза
|
2126,38
|
516,60
|
4,1 раза
|
Геранбойский
|
5000,0
|
2024,0
|
2,5 раза
|
6953,00
|
3573,00
|
1,9 раза
|
Гёйчайский
|
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