Япония требует обеспечить безопасность полетов авиации США на Окинаве

2018-01-10 11:12 | www.trend.az | 6

Правительство Японии требует от США гарантировать безопасность полетов американской военной авиации на южном острове Окинава, где за последние пять месяцев произошли уже семь инцидентов. Об этом заявил в среду японский министр обороны Ицунори Онодэра на встрече на Гавайях с главой Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмиралом Гарри Харрисом, передает ТАСС.

"Инциденты вызывают большое беспокойство местного населения, которое законно требует гарантий безопасности", - привел слова министра японский телеканал NHK. Адмирал Харрис выразил сожаление в связи с инцидентами, однако подчеркнул, что экипажи аварийных вертолетов действовали правильно, поскольку сажали свои неисправные машины в относительно безлюдных местах.

Эти слова уже осудил губернатор Окинавы Такэси Онага. "Проблема не в действиях экипажей, а в плохой технической подготовленности американских воздушных судов", - цитирует его агентство Kyodo. Органы местного самоуправления на Окинаве сейчас принимают резолюции с требованием прекратить все учения американской авиации до полного выяснения причин участившихся инцидентов.