Ндлову ушел из «Карабаха»

2018-01-10 11:25 | www.oxu.az | 6

Южноафриканский нападающий «Карабаха» Дино Ндлову покинул команду.

Как передает Oxu.Az, форвард подтвердил эту новость статусом в соцсетях:

«Думал завершить карьеру в «Карабахе». Но это была мечта. Хочу поблагодарить каждого. В этом клубе я провел замечательные 18 месяцев. Это были лучшие дни моей карьеры. Благодарен тренерам и партнерам по команде. В Азербайджане я познакомился с хорошими людьми. Я принял одно из самых сложных решений в своей карьере. Моя кровь будет течь с кровью тех, кто любит «Карабах» и отдал жизнь за него. Увидимся. Люблю вас».

Польский защитник «Карабаха» Якуб Жезничак не остался равнодушным к уходу Ндлову. В социальных сетях он выложил совместные фотографии и написал:

«Спасибо за гол «Копенгагену». Удачи».

Отметим, что Дино Ндлову впервые надел футболку «Карабаха» в 2016 году. Он ушел в китайский «Ханджоу Гринтаун».



С.Т.

