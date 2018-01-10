Цена на нефть продолжает расти

2018-01-10 11:23 | www.trend.az | 6

Стоимость нефти растет утром в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США, закрепившись на достигнутых днем ранее рекордных уровнях, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% — до 69,17 доллара за баррель, при этом вечером во вторник цена Brent впервые с 6 мая 2015 года пробила отметку в 69 долларов за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,81% — до 63,47 доллара за баррель, днем ранее превысив 63 доллара за баррель впервые с 10 декабря 2014 года.

Рост нефтяных цен до максимальных уровней во вторник отразил реакцию инвесторов на данные прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которому средняя цена барреля Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара в декабрьском прогнозе, а средняя цена WTI — 55,33 доллара (против предыдущего прогноза в 52,77 доллара за баррель).