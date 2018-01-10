МИД Турции назвал причины разногласий между Анкарой и Вашингтоном

2018-01-10 11:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Основные разногласия между Турцией и США связаны с тем, что Вашингтон вооружает сирийское крыло РПК, PYD и YPG, а также до сих пор не выполнил требование Анкары об экстрадиции лидера террористической организации FETÖ. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, действия США противоречат партнерским отношениям между двумя государствами.

«США утверждают, что являются союзниками Турции и в то же время активно вооружают PYD и YPG, которые представляют угрозу не только для Турции, но и для всего региона», - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Вашингтону следует понять, что PYD и YPG не представляют всех этнических курдов Сирии.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.