Под председательством президента прошло заседание Кабмина, посвященное итогам 2017 года и предстоящим задачам

2018-01-10 11:40 | www.apa.az | 6

Сегодня под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Как сообщает АПА-Экономикс, глава государства выступил на заседании с вступительной речью. Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов и председатель открытого акционерного общества «Азеркосмос» Рашад Набиев. Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.