Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина, посвященное итогам 2017 года и предстоящим задачам

2018-01-10 11:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В среду под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Глава государства выступил на заседании с вступительной речью.

Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов и председатель ОАО «Азеркосмос» Рашад Набиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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