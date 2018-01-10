Доходы от туризма в Китае в 2017 году превысили $800 млрд

2018-01-10 11:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Китае отмечено устойчивое оживление туристической отрасли, доходы которой достигли 5,4 триллиона юаней (около 832 миллиарда долларов США). Об этом сообщил глава Государственного управления по делам туризма КНР Ли Цзиньцзао на туристической конференции, прошедшей в городе Сямэнь восточнокитайской провинции Фуцзянь.

В среднем каждый китаец совершил 3,7 турпоездки в минувшем году, отметил чиновник.

При этом число поездок внутри страны превысило 5 миллиардов, поступления от внутреннего туризма достигли 4,57 триллиана юаней при росте на 69 процентов по сравнению с показателем 2012 года, а число зарубежных поездок составило 129 миллионов.

Туризм создал более 80 миллионов рабочих мест, став одной из главных отраслей, содействующих развитию экономики и ликвидации бедности в Китае, отметил Ли Цзиньцзао.