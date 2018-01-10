Ильхам Алиев собрал министров

2018-01-10 11:54 | www.oxu.az | 6

В среду, 10 января, под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина, посвященное социально-экономическим итогам 2017 года и предстоящим задачам.

Как передает Oxu.Az, глава государства произнес вступительную речь на заседании.

Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов и председатель ОАО «Азеркосмос» Рашад Набиев.

Затем президент Ильхам Алиев произнес на заседании заключительную речь.