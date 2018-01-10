Закон о фермерском хозяйстве в Беларуси пройдет через парламентский мониторинг

2018-01-10 11:53 | www.trend.az | 6

Закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве в Беларуси пройдет через парламентский мониторинг. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков.



Закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве был принят 18 февраля 1991 года. Поправки в него вносились в 2005-м. В таком виде документ работает до сих пор. По словам Александра Попкова, парламентарии изучат нормы закона с точки зрения их эффективности для реализации приоритетов социально-экономического развития Беларуси на текущую пятилетку. Речь идет о повышении инвестиционной привлекательности фермерских хозяйств, увеличении экспорта их продукции, создании рабочих мест. Важно привлекать в эту сферу грамотную, подготовленную молодежь, использующую для работы на земле современные технологии.



"С учетом этого мы и должны провести мониторинг, чтобы в дальнейшем внести в закон необходимые поправки и создать правовые условия для решения этих задач, открыть новые направления для развития нашего сельского производства", - отметил сенатор.



Кроме того, парламентариям предстоит обобщить мировой опыт, изучить мнение самих фермеров. В ближайшее время сенаторы намерены пообщаться с фермерами по волнующим вопросам в Шкловском районе. Запланировано также выездное заседание на базе одного из хозяйств. На его примере парламентарии проанализируют действенность норм нынешнего закона, перспективные направления развития фермерства в Беларуси.



Александр Попков убежден, что в стране необходимо создавать условия для того, чтобы в фермерских хозяйствах не только производили, но и перерабатывали продукцию, в разы увеличивая ее добавленную стоимость. В этой связи он предлагает на законодательном уровне стимулировать развитие частного партнерства, чтобы фермеры могли аккумулировать капитал и сообща создавать цепочки - от производства продукции до ее продажи. В какой-то степени это помогло бы решить проблему сбыта продукции. "Мы должны обеспечить ей зеленую улицу. Пока сохраняются некоторые препоны, которые сдерживают фермера и не дают ему производить больше. Например, ситуация, когда в силу разных причин торговые сети отдают предпочтение импорту", - отметил сенатор.



В планах у парламентариев также изучить ситуацию с использованием пустующей государственной собственности. Александр Попков считает, что фермеры могли бы получать ее на условиях льготной аренды, чтобы размещать там свое производство.



Дальнейшее развитие должен получить и агроэкотуризм. Спрос на услуги усадеб есть как среди иностранцев, так и среди белорусов, успевших оценить преимущества отдыха на лоне родной природы.



В Беларуси сейчас 3 тыс. фермерских хозяйств, из них непосредственно сельскохозяйственным производством занимаются 2 578. Они возделывают примерно 200 тыс. га, производят в год около 200 тыс. т зерна, 350 тыс. т картофеля, столько же овощей и примерно 50-60 тыс. т плодов. В фермерских хозяйства содержится около 15 тыс. голов крупного рогатого скота, 30 тыс. голов свиней. На долю фермеров приходится около 2% производимого в стране зерна, 6% картофеля и 18% овощей.



Александр Попков убежден, что в развитии фермерства не стоит равняться на валовые показатели крупнотоварных хозяйств. "Фермерство - это прежде всего сфера занятости. На данный момент в таких хозяйствах создано около 10 тыс. рабочих мест, но их может быть больше", - сказал он. Кроме того, в более мобильных фермерских хозяйствах есть больше возможностей для апробации результатов научных исследований, например, в семеноводстве.

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