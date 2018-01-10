Малейка Аббасзаде: «На следующей неделе мы объявим даты проведения экзаменов»

2018-01-10 12:07 | www.apa.az | 6

«В Государственном экзаменационном центре были обсуждены даты проведения приемных и выпускных экзаменов в этом году, в том числе испытательных экзаменов».

Как сообщает АПА, об этом сказала председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что этот вопрос согласуется с соответствующими органами: «Экзамены считаются массовыми мероприятиями. Проведение других массовых мероприятий в дни экзаменов создает определенные трудности в стране. Поэтому проводятся обсуждения с соответствующими органами. Наверное, на следующей неделе мы объявим даты проведения экзаменов».

М.Аббасзаде также напомнила о том, что раз в месяц ГЭЦ проводит приемные экзамены на госслужбу.