Хады Раджабли: «Курение в общественном месте, при женщине говорит об отсутствии культуры, воспитания» - ИНТЕРВЬЮ

2018-01-10 12:08 | www.apa.az | 6

«Если появятся недостатки в применении запрета на курение, мы вновь вернемся к рассмотрению закона».

Интервью АПА с председателем Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

- Разработанный вашим Комитетом «Закон об ограничении использования табачной продукции» уже вступил в силу. В настоящий момент основной темой обсуждений в обществе является исполнительный механизм закона. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.

Во-первых, хочу сказать, что этот закон 2 года обсуждался в кулуарах комитета и парламента. Работу над законом же мы начали 10 лет назад. Мы исследовали общественное мнение, работали со структурами и др. Что нужно сделать в связи с применением закона? Здесь важным является просвещение. В общественных местах, домах торжеств и во всех других местах, где запрещено курение сигарет и использование табачной продукции, должны быть наклеены надписи. А то видишь, как в кампании сидит человек и курит сигарету. Это говорит об отсутствии воспитания. Нужно усилить пропаганду, просветительскую работу. Курение в общественном месте, при женщине говорит об отсутствии культуры! Все организации и структуры должны исполнять закон. Закон создает ответственность перед всеми. Одним из направлений просветительской работы являются школы. В школах должны быть развешаны фото против курения, усилена просветительская работа. В управлениях и организациях должна быть проведена большая работа. Гражданин дожжен чувствовать ответственность.

Нужно обновить и пропагандистское мышление. Например, если вы помните, одно время сигареты «Marlboro» рекламировали величественным видом ковбоя на лошади, будто курение – великое дело. Вот такие вещи нужно полностью искоренить. Например, если кто-то из моего близкого окружения курит сигареты, я говорю ему в лицо, что «От тебя пахнет сигаретами, воняет, держись подальше от меня». Я говорю ему это открыто в лицо. Каждый должен делать так. Пристрастившиеся к этой вредной привычке должны быть осуждены.

Вы сказали о просвещении. Кто будет применять предусмотренные в Кодексе об административных проступках наказания, кто будет контролировать их исполнение?

- У нас и так есть все необходимые механизмы для контроля за исполнением наказаний, предусмотренных Кодексом об административных проступках. Эти обязанности возложены на правоохранительные органы, в частности на органы внутренних дел, в некоторых случаях на СЭС. Органы, контролирующие исполнение других статей Кодекса, будут заниматься и этим. Например, если в каком-то ресторане или кафе будут нарушены соответствующие статьи Кодекса, то это будет контролировать участковый, будет применять штрафы. В спорных ситуациях, конечно же, можно обратиться в суд. Здесь будет нести ответственность не рядовой гражданин, а предприниматель, ответственность будет нести руководитель общественного заведения. В законе прописано, что курение в общественных местах запрещено. Кто контролирует соблюдение закона? Конечно же, полиция. Если быть еще конкретнее, то этим будут заниматься те органы, которые контролируют исполнение Кодекса об административных проступках. Основное внимание мы здесь уделили ответственности юридических лиц. Например, если в доме торжеств будут курить, то ответственность будет нести его хозяин. От него будет потребовано, почему он не создал специально отведенное место для курения.

- Некоторые эксперты утверждают, что этот закон окажет отрицательное влияние на сокращение торгового оборота и в целом на экономику…

- Практика показывает, что это окажет весьма незначительное влияние на торговый оборот. Как вам известно, мы повысили ставки акцизного налога на сигареты. Однако наша цель заключается не в этом. Одно дело не допустить смерти курящего, другое дело – не допустить смерти того, кто дышит дымом сигареты. Мы говорим, что нельзя курить в общественных местах, тем самым наносить вред другим. Наша первая цель – сделать так, чтобы люди не курили, вторая цель, то есть - не допустить того, чтобы окружающие не получали вред. Кроме того, в Азербайджане 70 процентов сигарет импортируется из зарубежных стран, это не наша продукция. Мы должны беречь нашу и внутреннюю продукцию. Пусть даже те, кто курит в отведенных для этого местах, используют нашу продукцию.

- Есть сомнение, что закон будет соблюдаться полностью. Многие даже думают, что курение сигарет и кальяна различными путями будет продолжаться…

- Мы учли и это. Если во время контроля за соблюдением закона будут выявлены недочеты, мы снова вернемся к закону, внесем некоторые ужесточающие меры. В целом, этот вопрос зависит от самих людей, их отношения к своему здоровью. Другие народы не курят в общественных местах, в самолетах. Чем мы хуже них? Пресса тоже должна быть активной в этом вопросе. Нужно постоянно пропагандировать вред курения, говорить о проблемах, связанных с курением. Кроме того, в школах необходимо проводить кампании против курения. В образовательных учреждениях есть штат психолога. Они должны проводить с учащимися беседы на тему вреда курения, использовать наглядные пособия. Все несут ответственность в этом вопросе. Структуры в Кабинете Министров и без того работают в слаженном порядке, и в этом вопросе нужно действовать только так. В прессе необходимо называть объекты, учреждения и организации, в которых было обнаружено использования кальяна.