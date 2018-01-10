Пять вокзалов Москвы проверяют после сообщений о "возможных атаках"

2018-01-10 12:01 | www.trend.az | 6

Силовики в среду проверяют пять вокзалов Москвы после сообщений о "возможных актах незаконного вмешательства", но это не влияет на график движения поездов, заявили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах, неизвестный по телефону заявил об угрозе взрыва на вокзалах.

"На пяти железнодорожных вокзалах Московского транспортного узла (Ленинградском, Ярославском, Казанском, Белорусском и Киевском) … в связи с поступившими сообщениями о возможных актах незаконного вмешательства проводятся проверки", — сообщили в дирекции.

Собеседник агентства отметил, что по решению силовых органов эвакуация проводилась только на Киевском вокзале, остальные работают в штатном режиме.

На график движения поездов это не влияет, отметили в РЖД. Пассажиров пускают к поездам, минуя основные здания вокзалов.