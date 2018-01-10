Власти Малайзии объявили о возобновлении поисков пропавшего Boeing

2018-01-10 12:06 | www.trend.az | 6

Правительство Малайзии в среду подписало соглашение с американской компанией Ocean Infinity о возобновлении поисков пассажирского Boeing, пропавшего в марте 2014 года. Об этом сообщил министр транспорта страны Лиоу Тионг Лай, передает ТАСС.

Согласно достигнутым договоренностям, поиски возобновятся в середине января. Как отмечает издание Star, финансовые выплаты компании будут осуществлены только в результате положительного исхода операции.

Ранее глава минтранса сообщил, что уже была определена зона поисков площадью 25 тыс. кв км, расположенная севернее от предыдущего района операции в южной части Индийского океана.