Китай закупит у Airbus 184 самолета

2018-01-10 12:10 | www.trend.az | 7

Китай закажет 184 самолета Airbus для 13 своих авиакомпаний. Поставка авиалайнеров будет осуществлена в 2019-2020 годах. Об этом сообщает в среду агентство France-Presse(AFP) со ссылкой на Елисейский дворец по итогам завершающегося визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай, передает ТАСС.

По информации агентства, речь главным образом идет о самолетах модели "neo", которые представляют собой семейство улучшенных версий узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолетов семейства Airbus A320.

При этом сумма заказа не разглашается, однако, по данным AFP, речь может идти примерно о сделке в $18 млрд. "Это то (контракт - прим. ТАСС), что будет финализировано в ближайшее время, и то, что мне подтвердил председатель КНР [Си Цзиньпин]", - заявил Макрон в среду в Пекине.