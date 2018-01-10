Область Казахстана экспортировала более 200 тонн мяса в Иран и Бахрейн

2018-01-10 12:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Более 200 тонн мяса стандарта «халал» в 2017 году экспортировали в Иран и Бахрейн из Меркенского района Жамбылской области Казахстана.

По информации управления сельского хозяйства области, в этом районе имеются крупные крестьянские хозяйства, занимающиеся разведением овец и крупного рогатого скота - «Олжа», «АР-АС», «Нарт», «Нейля-С», «Қасапхана», АО «Меркі асыл тұқымды зауыты», работает шесть забойных площадок, передает Казинформ.

В 2017 году в Меркенском районе был запланирован экспорт 200 тонн мяса. Меркенский мясокомбинат ТОО «Мерке ет» заключил договор на экспорт баранины с двумя иранскими компаниями, по которому в перспективе запланирован экспорт четырех тысяч тонн баранины.

«Фактически в минувшем году мы полностью реализовали план по экспорту мясной продукции - свыше 213 тонн баранины. На этот год планируем увеличить производственные мощности в два-три раза», - рассказал вице-президент товарищества «Мерке ет» Султан Алиаскаров.

После работ по реконструкции на предприятии его годовая мощность составляет 250 тысяч тонн колбасных изделий. Холодильные установки рассчитаны на хранение до 350 тонн мяса и мясной продукции. Стоимость проекта - 621 миллион тенге. Товарищество вошло в реестр технического комитета по стандартизации «халал».