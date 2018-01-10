CNPC: Увеличение добычи газа на Дацинском нефтяном месторождении фиксируется 7 лет подряд

2018-01-10 12:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году объем добычи природного газа на Дацинском нефтяном месторождении составил 4,013 миллиарда кубометров с увеличением на 230 миллионов кубометров по сравнению с 2016 годом. Рост показателя сохраняется уже 7 лет подряд, при этом значительно выросла добыча на глубокозалегающих месторождениях газа. Об этом сообщили в Дацинской нефтегазодобывающей компании, которая входит в состав Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC).

В прошлом году в сфере газового промысла вышеуказанная компания осуществила мероприятия по увеличению производства на 11 скважинах, которые привели к ежедневному увеличению добычи газа на 690 тысяч кубометров.

В настоящее время сеть реализации дацинского газа охватывает многочисленных потребителей и в экономическом районе Харбин-Дацин-Цицикар и за его пределами.