Микаил Джаббаров уволил свата Фазиля Мамедова

2018-01-10 12:32 | www.oxu.az | 7

Новый министр налогов Микаил Джаббаров отправил своего заместителя Намига Алиева в отпуск на неопределенный срок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, отпуск замминистра начался с первого рабочего дня нового года.

Как и ожидалось, Н.Алиев с отпуска не вернется. На его место может быть назначен заместитель министра образования Метин Эйнуллаев.

Н.Алиев занимает свою должность с 2004, а М.Эйнуллаев с 2017 года.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана от 5 декабря 2017 года министр образования Микаил Джаббаров был назначен министром налогов.

Отметим, что Н.Алиев – сват бывшего министра налогов Фазиля Мамедова. Дочь экс-министра вышла замуж за его сына. Алиев также был вице-президентом Федерации борьбы Азербайджана, президентом которой в 2007-2017 годах был Фазиль Мамедов.

С.Т.

