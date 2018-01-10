Азербайджанскому певцу будет сделана операция для улучшения передвижения по методу Ульзибата

2018-01-10 12:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Популярному азербайджанскому певцу Мураду Садыху в четверг будет сделана операция по методу Ульзибата, сообщил Trend Life исполнитель. Операция будет проведена бесплатно российским специалистом Валерием Николенко, который специально приехал в Баку из Тулы.

"Выражаю искреннюю признательность Валерию Николенко за огромную помощь, которую он оказывает, чтобы восстановить мое здоровье. Надеюсь, операция пройдет удачно и улучшится мое передвижение", - сказал Мурад Садых.

27 летний певец - инвалид первой группы, с детства страдает церебральным параличом, у него видит лишь один глаз (+10), он перенес пять операций на глазах и ногах.

Для устранения органических мышечных контрактур и миофасциального болевого синдрома (МБС) применяется метод поэтапных фибротомий (ПФ), известный как метод Ульзибата, названный по имени разработавшего метод д.м.н., профессора Валерия Борисовича Ульзибата. Заключается в поэтапном подкожном пересечении фиброзно­измененных мышечных волокон в зоне их прикрепления к кости, в результате чего происходит улучшение функции мышц. Эффективность методики ПФ обусловлена тем, что избирательное дозированное оперативное воздействие на измененные мышечные волокна позволяет улучшить кровоток и функции оперированных мышц, ликвидировать очаг патологической импульсации. Устранение органических мышечных контрактур способствует восстановлению нормальной функции центральной нервной системы в связи с усилением и оптимизацией потока импульсов, идущих от ранее бездействовавших или неправильно функционировавших мышц.