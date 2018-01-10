Китай внес поправки в тарифное регулирование импорта основного оборудования

2018-01-10 12:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Власти КНР внесли поправки в тарифное регулирование импорта основного технологического оборудования в ответ на изменение промышленного развития в стране.

Официальное уведомление было совместно опубликовано шестью правительственными ведомствами, включая министерство финансов. В документе приведены перечни продуктов, которые уточняют отрасли, поощряемые правительством, и те, что более не будут пользоваться налоговыми льготами.

Согласно пересмотренному списку отраслей, имеющих правительственную поддержку, импорт основного технологического оборудования по-прежнему будет освобожден от пошлин и налога на добавленную стоимость.