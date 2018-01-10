Умер актер Михаил Державин

2018-01-10 12:42 | www.apa.az | 6

Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», народный артист России скончался после продолжительной тяжелой болезни.



Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Отец умер, когда Михаилу было 15 лет. Чтобы помочь семье, ему пришлось днем подрабатывать, десятый класс он окончил в вечерней школе.

В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.

В 1969-м он перешел в Театр сатиры. За время работы там сыграл множество ролей, среди которых — Елисеев в «Банкете» Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в «Бане» Владимира Маяковского, Телятев в «Бешеных деньгах» Александра Островского, Скалозуб в «Горе от ума» Александра Грибоедова.





В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова «Они были первыми», в котором сыграл гимназиста Женьку.



Одна из наиболее запомнившихся его киноролей — в картине «Трое в лодке, не считая собаки» Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.

В 1990‑х годах много снимался в комедиях у режиссера Анатолия Эйрамджана: «Бабник», «Моя морячка», «Жених из Майями», «Третий не лишний», «Импотент», «Ночной визит».

В семидесятых актер был постоянным участником телепередачи «Кабачок «13 стульев» в роли пана Ведущего. Программа в течение долгих лет была очень популярна и принесла Державину всесоюзную славу.

Он получил несколько наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. В 2006 году в Москве на Аллее российского кино рядом с «Мосфильмом» была открыта именная звезда Михаила Державина.

Артист увлекался спортом и рыбалкой, любил петь. Был трижды женат, у него остались дочь и двое внуков.





