В Баку пройдет вечер памяти Таира Атакишиева

2018-01-10 12:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 17 января пройдет вечер памяти известного музыканта, заслуженного артиста Таира Атакишиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры и туризма Азербайджана.

В концертной программе выступит Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста Теймура Гейчаева.

Таир Атакишиев родился 21 августа 1927 года в городе Гекчай. В 1945 году поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Спустя некоторое время продолжил обучение по классу скрипки в Московской государственной консерватории, которую закончил в 1952 году. С 1952 года и до самой смерти Таир Атакишиев преподавал на кафедре струнных инструментов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. С 1952 по 1963 годы являлся директором музыкальной школы при консерватории.

Им было написано огромное количество обработок и транскрипций для скрипки и фортепиано, а также для музыкальных ансамблей. Большая их часть была издана музыкальными издательствами России и Азербайджана. Он является автором научно-методической работы "Пособие для начального обучения игре на скрипке".