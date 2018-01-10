В Таиланде в результате ДТП пострадали 8 туристов из Казахстана

2018-01-10 12:43 | www.trend.az | 5

Десять человек, включая восемь туристов из Казахстана, их гида и водителя, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с открытым микроавтобусом на территории парка аттракционов Hanuman World на острове Пхукет в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Nation.

Водитель микроавтобуса, двигавшегося по территории парка, не справился с управлением на склоне холма, в результате чего микроавтобус врезался в дерево, говорится в сообщении. Девять из десяти пострадавших были с места происшествия доставлены в больницу Dibuk Hospital, расположенную неподалеку. Два человека получили переломы ног, еще один — перелом руки, у остальных – сильные ушибы, сообщает издание.