Казахстанский автозавод выпустит 500 электромобилей в 2018 году

2018-01-10 12:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2018 году автозавод ТОО «СарыаркаАвтоПром», расположенный в Костанайской области Казахстана, планирует выпустить около 500 электромобилей, стоимость которых составит от 7,5 миллиона тенге. Об этом СМИ Казахстана сообщил заместитель директора по техническому развитию ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сергей Могилатов.

Как объяснил Могилатов, в прошлом году на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» была произведена пробная партия электромобилей китайского бренда JAC. Тогда было запланировано произвести до конца года всего около 100 электромобилей.

«По итогам тестирования было решено запустить в серийное производство модель Jac iEv7S. В 2018 году планируется произвести 500 единиц электромобилей этой марки, стоимость которых составит от 7,5 млн тенге», - сообщил замдиректора.

В целом, по линии производства авто марки JAC планы у автозавода большие. В этом году планируется выпустить не менее 3 000 автомобилей данной марки.

«Это будут уже известные потребителю модели JAC S3 и кроссовер JAC S5, а также добавится модель с автоматической коробкой передач. Кроме этого, в рамках стратегии по расширению модельного ряда легковых автомобилей JAC в производство будут запущены пикап JAC T6, седан А60 и электромобили, среднетоннажные грузовики JAC N-серии грузоподъёмностью от 3,5 до 8 тонн», - пояснил Могилатов.

Кроме этого, автозаводом продолжается работа над увеличением оборота экспортной торговли. Так, в апреле 2017 года было подписано соглашение об экспортной поставке в 2018 году около 1 000 автомобилей в Таджикистан. К концу 2017 года было уже экспортировано 78 единиц автомобилей на сумму 403 миллиона тенге.

«Начало поставок автомобилей JAC на внешние рынки существенно отразилось на состоянии экспортных продаж автомобилей в Казахстане - размер поставок костанайских авто в Таджикистан, превзошел совокупный объем экспорта автомобилей за 2016 год. 2018 год также станет знаковым годом для производства электромобилей в стране, уже сейчас на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» в произведена пробная партия электромобилей марки JAC. А городские автобусы Ankai уже заняли свое место на дорогах Астаны и Алматы. Планируется пополнение парка в городе Актобе»,- отметил представитель компании.