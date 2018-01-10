Саудовский кронпринц создал мини-армию в 5 тыc человек

2018-01-10 12:53 | www.trend.az | 6

Наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман создал мини-армию по аналогии с крупнейшей в мире частной военной компанией Blackwater, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sabq.

Структура, получившая название "Меч Аль-Аджраб", была сформирована еще в 2015 году, но до сих пор о том, что в составе Королевской гвардии существует подразделение, подчиняющееся напрямую и только кронпринцу, известно не было. В состав группы входят 5 тыс. рядовых и офицеров, прошедших серьезную военную подготовку. Это силы быстрого реагирования, воздушный десант, боевые пловцы, отряды для подавления протестов, разминирования, а также снайперы.

Как отмечает издание, среди задач элитной бригады защита короля и наследного принца, VIP-персон, королевских резиденций, а также обеспечение безопасности на всех мероприятиях, организованных монархом и его сыном.