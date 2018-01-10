Отель Ariva: Арабский турист был один в номере

2018-01-10 12:58 | www.oxu.az | 7
В отеле Ariva прокомментировали информацию местных СМИ о смерти арабского туриста в своем номере 8 января.
Как сообщили Oxu.Az в отеле, об инциденте сразу сообщили в полицию и вызвали на место медицинскую экспертизу.
Отметим, что турист скончался от сердечной недостаточности. В комнате нашли лекарственные препараты, которые он принимал.
Представитель отеля опроверг слухи о том, что в номере у араба были женщины легкого поведения:
«На сайтах пишут неправду. В номере не было женщин. Он был один».
Расследование по факту продолжается.