Отель Ariva: Арабский турист был один в номере

2018-01-10 12:58 | www.oxu.az | 7

В отеле Ariva прокомментировали информацию местных СМИ о смерти арабского туриста в своем номере 8 января.

Как сообщили Oxu.Az в отеле, об инциденте сразу сообщили в полицию и вызвали на место медицинскую экспертизу.

Отметим, что турист скончался от сердечной недостаточности. В комнате нашли лекарственные препараты, которые он принимал.

Представитель отеля опроверг слухи о том, что в номере у араба были женщины легкого поведения:

«На сайтах пишут неправду. В номере не было женщин. Он был один».

Расследование по факту продолжается.