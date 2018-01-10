Студент Бакинской высшей школы нефти реализовал проект при поддержке Фонда молодежи (ФОТО)

2018-01-10 13:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) успешно реализован проект «Производство промышленной продукции из биомассы» студента пятого курса, председателя студенческой профсоюзной организации вуза Заура Мамедзаде, обучающегося по специальности «Инженер-химик» и ставшего одним из победителей Х конкурса грантов Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, говорится в сообщении ВБШН, распространенном в среду.

Главной целью проекта, осуществленного при финансовой поддержке Фонда и организационной поддержке БВШН, стало привлечение внимания студенческой молодежи к ненефтяному сектору и повышение ее информированности о биомассе как об одном из надежных, возобновляемых и экологически чистых источников энергии.

В нем приняли участие более 60 студентов из почти десяти университетов страны, в основном будущие инженеры и экологи. В течение четырех дней для них были проведены учебные курсы и практические занятия, основными темами которых стали различные типы биомассы, важность ее применения в экономике и энергетике, а также вред, наносимый современным производством окружающей среде. Тренинги для студентов провели опытные эксперты – инженер отдела технического производства SOCAR Парвана Бабаева и специалист по охране окружающей среды и вопросам социальной защиты Фонда социального развития вынужденных переселенцев при Кабинете министров Азербайджана Конюль Мирисламлы.