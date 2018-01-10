Турция выступит посредником между Багдадом и Эрбилем - Чавушоглу

2018-01-10 13:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция выступит в качестве посредника между Багдадом и Курдской автономией Ирака. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в среду турецкие СМИ.

По его словам, центральное правительство Ирака попросило Турцию стать посредником между Багдадом и Эрбилем.

Чавушоглу отметил, что для соответствующих обсуждений он посетит Багдад 21 января.

Отметим, что 25 сентября 2017 года Курдская автономия Ирака провела т.н. "референдум о независимости", не признанный международным сообществом. После этого отношения между Багдадом и Эрбилем резко ухудшились.