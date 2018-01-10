В Азербайджане будет дождливая и ветреная погода

2018-01-10 13:10 | www.apa.az | 6

11 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах туман, изморось. Северо-западный ветер к вечеру сменится на юго-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 6-9°, в Баку ночью 1-3°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах ожидается снег и усиление западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 1-4° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.