«Карабаха» может расстаться с Тариком Эльюнусси

2018-01-10 13:11 | www.apa.az | 6

После Дино Ндлову из азербайджанского клуба «Карабах» может уйти ещё один футболист.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», полузащитник Тарик Эльюнусси близок к продолжению карьеры в этой стране.

Игроком сборной Норвегии, который был арендован в начале сезона у «Олимпиакоса», однако не оправдал надежд, интересуется АИК. Стокгольмский клуб планирует произвести серьёзные изменения в составе перед началом нового сезона и первую строчку в их трансферном списке занимает именно Эльюнусси.

Шведская пресса подчеркнула, что «Карабах» готов расстаться с футболистом из-за того, что он не попадает в основной состав. Но в этом вопросе право решающего голоса у «Олимпиакоса», которому игрок принадлежит по контракту. АИК намерен выкупить трансферные права на 30-летнего полузащитника. Шведы планируют предоставить ему шанс и в атаке, и в средней линии. Они уже начали переговоры с греками.

Отметим, что в нынешнем сезоне Тарик Эльнусси сыграл 8 матчей за «Карабах» (4 в чемпионате, 1 в кубке, 3 в Лиге чемпионов).